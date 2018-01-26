مباحاثات بين أمريكا و تركيا لإقامة ” منطقة آمنة ” في سوريا

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الخميس ،أنها تجري محادثات مع تركيا بشأن إمكانية إقامة منطقة أمنية في شمال غرب سوريا.

ومن جانبه قال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي المدير بهيئة الأركان المشتركة للصحفيين، ” من الواضح أننا لا نزال نتحدث مع الأتراك بشأن احتمال إقامة منطقة آمنة، مهما أردتم تسميتها “.

وفي تأكيد منه على الأمر قال: ” اختلفت نظرتنا إلى ذلك لنحو سنتين ولم يتم التوصل إلى قرار بعد،و لا يزال قادتنا العسكريون يناقشون، لذا أقول إنها فكرة موجودة، تتم مناقشتها في الوقت الحاضر “.