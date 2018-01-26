” النواب الأمريكي ” : إيران ستدفع ثمن أفعالها

واشنطن(صدى):

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان ،الخميس ،أن التهديدات الإيرانية لدول المنطقة وتزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ التي يتم إطلاقها على المملكة، وما تفعله فى اليمن ،وسوريا لن يمر من دون أن تدفع ثمن أفعالها.

ولفت ريان إلى تطابق الرؤى بين بلاده والإمارات، والمملكة تجاه التهديدات الايرانية على الاستقرار الإقليمي ،قائلًا : ” إن الولايات المتحدة تضع نصب أعينها التهديد الإيراني لدول المنطقة، وإن الولايات المتحدة تتفق بشكل كامل مع الإمارات والسعودية بشأن ضرورة منع إيران من توسيع قبضتها على دول أخرى فى المنطقة “.

جاء ذلك خلال حوار نظمته أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بحضور كلا من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة عضو مجلس أمناء الأكاديمية، ويوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.

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