 ” دراسة ” تؤكد انتقال السمنة من شخص لآخر

متابعات(صدى):

أكدت دراسة، وجود علامات واضحة للعدوى بمرض السمنة، تأتي من المحيط الاجتماعي المكتظ بأشخاص يعانون من زيادة الوزن.

واستخدم الأطباء المشاركون في الدراسة، إحصائيات مشروع ” M-TEENS ” الذي يبحث في تأثير التغذية والمحيط على صحة المراهقين، وحللوا تأثير البيئة الاجتماعية على وزن الجسم لدى أكثر من ألف مراهق.

ووجد الأطباء، أن مؤشر نسب زيادة الوزن تغير من منطقة إلى أخرى، ففي ولاية تكساس، بلغت نسبة السمنة لدى المراهقين 21%، أما في مدينة فيرنون فبلغت 38%، وتبين أن نسبة زيادة الوزن ارتفعت بين المراهقين لعائلات يخدم فيها الوالدان في قواعد عسكرية يرتفع وسط موظفيها معدل السمنة.

كما أرجع الأطباء زيادة مستوى السمنة لدى المراهقين إلى انتشار مطاعم الوجبات السريعة بالقرب من القواعد العسكرية وسهولة الوصول إليها.