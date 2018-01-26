بالفيديو.. تركي الفيصل: ولي العهد يسير في تعاملاته على خطى رؤية 2030

نايف السالم(صدى):

أوضح صاحب السمو الأمير تركي الفيصل ، إن صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، منذ تعيينه مسؤولًا عن رؤية 2030 ، وهو يعمل في ظل فريق مكون من المملكة يهدف لتطوير مؤشر أداء الحكومة لقياس كافة جهود المملكة ، لافتًا خلال حديثه إلى أن ولي العهد لا يقتصر تجاوبه مع الفئات العمرية المقاربة لعمره ، بل مع كافة الفئات العمرية، بمن فيها كبار السن .

وأشار ” الفيصل ” إلى أن تحركات سمو ولي العهد أثبتت أن رؤية 2030 قابلة للتحقق ، قائلًا ” يتم الآن عرضها للعالم أجمع، بعد أن تم جمع مؤشراتها من منظمات قَوِيَّة مثل، الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وغيرها من الجهات ” .

وجاء ذلك خلال مشاركة ” الفيصل ” في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي ، يوم أمس الخميس .