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دراسة: تناول القهوة سلوك صحي لحماية شبكية العين

دراسة: تناول القهوة سلوك صحي لحماية شبكية العين
لشبونة(صدى):

كشف باحثون من جامعة كويمبرا في البرتغال، أن الكافيين يساعد على تخفيف التهاب شبكية العين في حالة الإسكيمية أو نقص التروية. بالتالي، فإن تناول قدحين أو ثلاثة من القهوة يوميًا هو سلوك صحي لحماية خلايا شبكية العين.

وأوضحت المسئولة عن الدراسة آنا راكيل سانتياجوأن الكافيين يزيد الأضرار الناتجة عن الإسكيمية، لكنه يحفز في الوقت ذاته الخلايا الدبقية في الشبكية التي تواجه الأضرار الناتجة عن الالتهاب المسبب لنقص التروية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 2 ساعتين

القهوه علاج لكل شي مريحه للأعصاب والجسم والقلب 😂💔….ادمااااان بعيد عنكم

[ عدد التعليقات: 7500 ] نشر منذ 2 ساعتين

وشهو ألسوعال ألخطيررر يخيتي ناقده ❣️. مَشِفــــــتوه . وين هــو فـــيه .؟؟؟؟؟.

[ عدد التعليقات: 41818 ] نشر منذ 1 ساعة

زانا بعد عندي دراسه تقول دراساتكم كثيره وحصيلها قليل ,,

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 18 دقيقة

*المختصر المفيد من واقع معايشتي للقهوة الميكاتو منذو ما يقارب العشرون عامآ !؟ وهو يقرب للحقيقة أتفق مع التعليق الأول ✌*
🕺🕺

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