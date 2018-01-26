دراسة: تناول القهوة سلوك صحي لحماية شبكية العين

لشبونة(صدى):

كشف باحثون من جامعة كويمبرا في البرتغال، أن الكافيين يساعد على تخفيف التهاب شبكية العين في حالة الإسكيمية أو نقص التروية. بالتالي، فإن تناول قدحين أو ثلاثة من القهوة يوميًا هو سلوك صحي لحماية خلايا شبكية العين.

وأوضحت المسئولة عن الدراسة آنا راكيل سانتياجوأن الكافيين يزيد الأضرار الناتجة عن الإسكيمية، لكنه يحفز في الوقت ذاته الخلايا الدبقية في الشبكية التي تواجه الأضرار الناتجة عن الالتهاب المسبب لنقص التروية.