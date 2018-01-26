دراسة: تناول القهوة سلوك صحي لحماية شبكية العين
كشف باحثون من جامعة كويمبرا في البرتغال، أن الكافيين يساعد على تخفيف التهاب شبكية العين في حالة الإسكيمية أو نقص التروية. بالتالي، فإن تناول قدحين أو ثلاثة من القهوة يوميًا هو سلوك صحي لحماية خلايا شبكية العين.
وأوضحت المسئولة عن الدراسة آنا راكيل سانتياجوأن الكافيين يزيد الأضرار الناتجة عن الإسكيمية، لكنه يحفز في الوقت ذاته الخلايا الدبقية في الشبكية التي تواجه الأضرار الناتجة عن الالتهاب المسبب لنقص التروية.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 2 ساعتين
القهوه علاج لكل شي مريحه للأعصاب والجسم والقلب 😂💔….ادمااااان بعيد عنكم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7500 ] نشر منذ 2 ساعتين
وشهو ألسوعال ألخطيررر يخيتي ناقده ❣️. مَشِفــــــتوه . وين هــو فـــيه .؟؟؟؟؟.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41818 ] نشر منذ 1 ساعة
زانا بعد عندي دراسه تقول دراساتكم كثيره وحصيلها قليل ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41818 ] نشر منذ 1 ساعة
وأنا ..^^
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 18 دقيقة
*المختصر المفيد من واقع معايشتي للقهوة الميكاتو منذو ما يقارب العشرون عامآ !؟ وهو يقرب للحقيقة أتفق مع التعليق الأول ✌*
🕺🕺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6960 ] نشر منذ 17 دقيقة
كويس اذاصحيح للي يحبوها☺😁