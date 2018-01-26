” آل الشيخ ” : لا يوجد مايمنع من المشاركة في قطر.. وأي ” حماقة ” عواقبها وخيمة

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنه ” لا يوجد مايمنع من مشاركة الأندية في قطر، فالشعب القطري، امتداد لنا وجميعهم متابع وعاشق لرياضتنا ودولتنا وقادتنا ” ، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة عن اختيار الأندية بالمملكة أرضا محايدة للعب مباريتها المجدولة في قطر ضمن مباريات كأس آسيا.

وأضاف ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” المهم الاطمئنان على سلامة لاعبينا وهذا غير مقلق رغم حماقة الحمدين، ليقينهم أن أي حماقة ستكون عواقبها وخيمة ” .