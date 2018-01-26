” آل الشيخ ” : لا يوجد مايمنع من المشاركة في قطر.. وأي ” حماقة ” عواقبها وخيمة
أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنه ” لا يوجد مايمنع من مشاركة الأندية في قطر، فالشعب القطري، امتداد لنا وجميعهم متابع وعاشق لرياضتنا ودولتنا وقادتنا ” ، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة عن اختيار الأندية بالمملكة أرضا محايدة للعب مباريتها المجدولة في قطر ضمن مباريات كأس آسيا.
وأضاف ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” المهم الاطمئنان على سلامة لاعبينا وهذا غير مقلق رغم حماقة الحمدين، ليقينهم أن أي حماقة ستكون عواقبها وخيمة ” .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2123 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الاساس عارفين لابد من العب في قطر والسبب ان الاندية لو قاطعت العب في قطر راح يتم معاقبة الاتحاد السعودي من الحرمان المشاركة في اي بطولة اسيوية وراح يتم الايقاف حتى في بطولة كاس العالم
مواطن[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 57 دقيقة
طيب ليه رفضتم لعب كاس الخليج في قطر