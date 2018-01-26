بالصور.. الخطوط السعودية تحتفي بتخريج متدربي الدفعة الثالثة

علي القحطاني(صدى):

احتفت الخطوط الجوية العربية السعودية مساء الخميس، بتخريج متدربي الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث لدراسة علوم الطيران التي ضمت 115شاباً سعودياً مؤهلاً تأهيلاً عالياً في مجال الطيران.

وشارك الحضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من قيادات المؤسسة والمهتمين بصناعة النقل الجوي ، وذلك بفندق كراون بلازا بجدة .

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى ابراهيم الكردي كلمة خريجي الدفعة التاسعة من برنامج رواد المستقبل، أكد فيها أنه وزملاءه قد تشرفوا بالالتحاق ببرنامج رواد المستقبل بعد دراسات جامعية اكتسبوا خلالها مهارات خاصة في اتخاذ القرار، ومواجهة الضغوط والعمل الجماعي، وتحقق لهم ما كانوا يتلطعون إليه بالتدريب في الهيئات الدولية والشركات الكبرى والتعمق في علوم صناعة الطيران .

كما تم عرض فيلم ” لغة الإنجاز ” وتضمن رصداً لرحلة التحصيل العلمي والتدريب العملي لبرنامجي رواد المستقبل وعلوم الطيران ومخرجات البرنامجين خلال الفترة السابقة، وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في ” السعودية ” .