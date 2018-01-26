دراسة: فيروس إنفلونزا يحارب سرطان البنكرياس

لندن(صدى):

أكد باحثون من جامعة كوين ماري في لندن على أنهم استطاعوا تعديل فيروس إنفلونزا وراثياً ليقضي على ورم البنكرياس السرطاني. وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران تم حقنها بخلايا سرطان بنكرياس بشري قدرة الفيروس المعدّل على إيقاف نمو خلايا الورم، وتدميرها.

ويتطلّع الباحثون إلى التوصل إلى علاج مبتكر لسرطان البنكرياس خلال سنتين إلى 5 سنوات ونُشرت نتائج هذه الأبحاث في مجلة ” موليكيولار كانسر ثيرابيوتيك ” ، وتعتبر التجربة الأولى من نوعها التي تثبت إمكانية علاج سرطان البنكرياس بفيروسات معدّلة وراثياً.

وأظهرت التجربة أن استخدام الفيروس المعدّل يؤدي إلى آثار جانبية تصيب بعض الخلايا السليمة المجاورة للورم.