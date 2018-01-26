” الانضباط ” تصدر 4 قرارات رسمية بحق المخالفين

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا بتوقيف مدير الكرة في نادي الفيصلي مدلج المدلج مباراة واحدة ، كما ألزمته بدفع غرامة مالية تقدر بـ 10000 ريال ، نظير ارتكابه لسلوكيات غير رياضية تجاه أحد الأشبال حاملي الكرة في الملعب ، خلال مواجهة الهلال ضمن لقاءات دوري المحترفين .

وقامت اللجنة بإصدار قرارًا بإلزام نادي ضمك بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في حساب اتحاد كرة القدم ، جراء تأخر حارس مرمى النادي عبدالمجيد الثنيان عن النزول إلى أرضية الملعب ، وهو ما تسبب في تأخر بداية الشوط الثاني 4 دقائق .

ورصدت اللجنة مخالفة لنادي الوحدة بعدم الالتزام بالزي الرسمي الموحد للفريق خلال المباراة ، وهو ما تسبب في تأخر بداية المباراة 17 دقيقة ، وعليه تقرر إلزام النادي بدفع غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف ريال لحساب اتحاد الكرة .

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إلزام أمين عام النصر محمد عبدالله المسبل ، بدفع غرامة مالية إلى اتحاد كرة القدم تقدر بـ 20 ألف ريال ؛ وذلك لنزوله إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة .