ملادينوف: حان الوقت لوقف المسار السلبي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نيويورك(صدى):

شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتأكيد الإجماع الدولي على أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بشكل دائم وعادل.

وقال ملادينوف في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الخميس، عبر دائرة تليفزيونية من القدس المحتلة ” لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لوقف المسار السلبي الراهن لهذا الصراع. كل مستوطنة غير قانونية، كل شخص يقتل وكل جهد يفشل في غزة، يـُصعب على الفلسطينيين والإسرائيليين التغلب على انقساماتهم وإعادة بناء الثقة والاستثمار في هدف حل الصراع. حان الوقت لكسر هذا النهج المدمر والبدء مرة أخرى في وضع أسس السلام ” .

وأضاف أنه وبعد 25 عاما على اتفاقات أوسلو، فإن عملية السلام في الشرق الأوسط وصلت إلى منعطف دقيق في ظل عدم اليقين .

وشدد على أن الوقت قد حان للدفع من أجل تطبيق سياسات على الأرض تعيد بناء الثقة، والانخراط في محادثات الوضع النهائي على أساس الإجماع الدولي، وإظهار القيادة السياسية لإزالة العوائق أمام الحل الدائم.