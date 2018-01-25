بالصور.. مستشفى الدلم يكرم الموظفين المثاليين و مبادري حملة ” تطوعي صحة “

عادل الحربي (صدى):

نظم مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم حفل تكريم الموظفين المثاليين والمتميزين و كل من شارك في حملة ” تطوعي صحة ” الذي دعت لة وزارة الصحة في يوم التطوع العالمي.

و بدأ الحفل بايات من القران الكريم، ثم وجه سعادة الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى كلمة أوضح فيها أن هذا التكريم جزء من واجب الإدارة تجاه أشخاص جدوا وعملوا وأنتجوا، فاستحقوا التكريم، معتبرا ذلك دعوة للمكرمين لمضاعفة جهدهم، وتحفيزا لموظفي المستشفى لعلهم يسيروا في طريقهم .اعقبه توزيع شهادات الشكر والدروع التذكاريه على المكرمين قبل أن يختتم الحفل بمأدبة الغداء التي اعدت بهذه المناسبة.