” كويفا ” يتمرد على ساوباولو لرفضها عرض الهلال

نواف السالم(صدى):

بدأ اللاعب كريستيان كويفا ، التمرد على ناديه ساوباولو بعدما رفض انتقاله إلى الهلال ، حيث أن اللاعب كان ينوي الرحيل إلا أن رغبة ناديه في البقاء حرمته من فرصة الانتقال .

ومن جانبه ، طالب أحد الإعلاميين إدارة النادي بعقاب اللاعب والتخلي عنه واصفًا ” كويفا ” بالمتعجرف الذي لن يجدي نفعًا خلال الفترة المقبلة ، قائلًا ” ليس بسبب عرض مغر أن يلوي ذراع ناديه ويبدأ في الضغط على الإدارة لزيادة راتبه أو خلاف ذلك.. على مسؤولي النادي أن يتحدثوا إليه بأن العرض بالفعل مغر مالياً لك لكن لإدارة النادي لا ” .