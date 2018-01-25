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متحدث مزاين الإبل: إطلاق مركز إعلامي لتغطية المهرجان

متحدث مزاين الإبل: إطلاق مركز إعلامي لتغطية المهرجان
حمود العنزي (صدى):

أسست اللجنة المنظمة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في دورته الثانية مركزاً إعلامياً لخدمة الإعلاميين على مدار الساعة لنقل وتغطية فعاليات المهرجان .

وأكد مدير المركز الإعلامي سلطان البقمي بأن المركز يشتمل على جميع الأجهزة الفنية والتقنية التي تسهم في إيصال رسالة المهرجان إلى العالم المحلي والدولي من خلال خدمة الإنترنت , والتزود بالكوادر الإعلامية المتخصصة في هذا المجال، وتقديم المواد والتقارير الإعلامية وتقديم رسائل انفوجرافيك للتعرف بأهداف المهرجان .

وأوضح أن المركز يقوم برصد الأحداث والأنشطة وتسليط الضوء عليها وتزويد وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالمعلومات المهمة والمستجدات التي تطرأ على سير فعاليات المهرجان .


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