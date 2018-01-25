اتحاد الكرة يسجل تمائم المنتخب والأندية ويحذِّر من تقليدها

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد لكرة القدم، عن تسجيله لتميمة المنتخب الوطني الأول، بالإضافة إلى تمائم أندية، الدوري للمحترفين،كعلامات تجارية مسجلة في المملكة، وتحت ملكية شركة الاتحاد.

وأشار الاتحاد، إلى أن استخدام أي علامة من المعلومات التجارية من قبل شخص طبيعي أو كيان اعتباري بتزويرها أو تقليدها أو عرضها للبيع دون أخذ ترخيص وموافقة كتابية من شركة الاتحاد لكرة القدم، يعد تجاوزا للنظام، إذا يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، وفقًا للمادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية، والمادة الثالثة والأربعين من نظام العلامات التجارية.

وأكد الاتحاد، أنه في حالة اكتشافه لأي تجاوز في استخدام العلامات التجارية سيباشر بإبلاغ وزارة التجارة فورا للملاحقة، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.