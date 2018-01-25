إنجازات في جراحات الأطراف لمدينة الملك سعود الطبية على مستوى الخليج

حمود العنزي (صدى):

بدأ قسم العظام بمدينة الملك سعود الطبية ، برنامجًا علاجيًا يختص بكسور الحوض المعقدة ، وتعديل العيوب الخلقية والإصابات ، حيث أجرى الفريق الطبي سبع جراحات ناجحة لسبع حالات نادرة تماثلت جميعها للشفاء .

ونجح أطباء القسم في إجراء أكبر عدد من جراحات تطويل الأطراف بالمسمار النخاعي المغناطيسي على مستوى الخليج العربي ، حيث يستقبل القسم بالمدينة حوالي 150 مراجعًا يوميًا وأكثر من 900 مراجع أسبوعي ، تتراوح بين حالات متوسطة ومعقدة صحيًا بنسبة 60% منها ، وفقًا للإحصائيات والسجلات .

ويعود تميز المدينة الطبية في علاج المرضى إلى تميز الفريق الطبي بالقسم ، وخاصةً بعدما برز دورها في ظل زيادة الحوادث المرورية خلال الآونة الأخيرة ، عبر إجراء جراحات نادرة ومعقدة كتطويل الأطراف كأحدث التقنيات الطبية عالمياً، كما نجحت في العديد من الجراحات النادرة في تعديل الانحرافات والعيوب الخلقية لدى الأطفال، وتركيب المفاصل الصناعية وكسور الحوض المتوسطة والمعقدة .