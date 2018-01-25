” الجبير ” : إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه القدس باطلة

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، أن أي إجراءات لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه القدس باطلة.

وأضاف ” الجبير ” ، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية والمنعقدة حاليا بشأن ” الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ” ، أن الأوان لمجلس الأمن أن يتخذ قراراً حاسماً تجاه إيران، مشيرة إلى أن لا حل للأزمة السورية إلا بتوافق سوري، مضيفة عملنا على توحيد صفوف المعارضة السورية.

وطالب ” وزير الخارجية، السماح الفوري بوصول المساعدات الإغاثية لمستحقيها في سوريا.