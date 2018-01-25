بالفيديو.. ظهور النسخة الأكثر إثارة من بوجاتي شيرون في لندن

لندن(صدى):

وصلت نسخة جديدة من بوجاتي شيرون الى لندن وربما تكون أكثر نسخ شيرون اثارة وجاذبية حتى الآن من بين النسخ التي خرجت من المصنع . ويعرف أن جميع نسخ شيرون التي ظهرت حتى الآن انتجت بلون واحد أو لونين ، ولكن هذه النسخة هنا تسبح في ألياف الكربون المصنع منه جسم السيارة وهو خيار توفره الشركة بسعر 698 ألف دولار.

ولعمل تناقض مع اللون الداكن لألياف الكربون طلب مالك السيارة أجزاء من الأزرق اللامع في السيارة تشمل الصادم الأمامي واطار شبكة التهوية وعلى جانب السيارة بجانب مكابح السيارة والمحرك وحتى شعار بوجاتي في الجزء الخلفي مع كلمة ‘Ettore Bugatti’ على جانبي السيارة.

ورغم تشابه غالبية سيارات شيرون السابقة ولكن هذه النسخة تعتبر استثناء وتبدو مخيفة بشكل واضح وهي تتحرك في شوارع لندن. ويذكر أن مالك هذه السيارة يعيش في دولة عربية خليجية ويملك سيارات أخرى مثل لافيراري وماكلارين P1 وبورشه 918 سبايدر.