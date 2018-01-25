مصرع 6 من عائلة واحدة في حادث مروع بجازان
لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة، مساء اليوم الخميس، مصرعهم في حادث مروع في منطقة جازان على الطريق الرابط بين مركز المضايا ومحافظة صامطة.
وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة عائلة بأحد القلابات، وذلك على الطريق الرابط بين مركز المضايا ومحافظة صامطة، على الفور تم توجيه فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق إلى موقع الحادث، تبين وفاة 6 أشخاص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41806 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمهم ويصبر اهاليهم ومحبيهم ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7487 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمهم ويجعل مثواهم ألجنه .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب لطفك … الله يرحمهم .. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم💔