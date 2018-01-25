مصرع 6 من عائلة واحدة في حادث مروع بجازان

تركي السالم(صدى):

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة، مساء اليوم الخميس، مصرعهم في حادث مروع في منطقة جازان على الطريق الرابط بين مركز المضايا ومحافظة صامطة.

وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة عائلة بأحد القلابات، وذلك على الطريق الرابط بين مركز المضايا ومحافظة صامطة، على الفور تم توجيه فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق إلى موقع الحادث، تبين وفاة 6 أشخاص.