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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع 6 من عائلة واحدة في حادث مروع بجازان

مصرع 6 من عائلة واحدة في حادث مروع بجازان
تركي السالم(صدى):

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة، مساء اليوم الخميس، مصرعهم في حادث مروع في منطقة جازان على الطريق الرابط بين مركز المضايا ومحافظة صامطة.

وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة عائلة بأحد القلابات، وذلك على الطريق الرابط بين مركز المضايا ومحافظة صامطة، على الفور تم توجيه فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق إلى موقع الحادث، تبين وفاة 6 أشخاص.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41806 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمهم ويصبر اهاليهم ومحبيهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 7487 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمهم ويجعل مثواهم ألجنه .

[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 1 ساعة

يارب لطفك … الله يرحمهم .. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم💔

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