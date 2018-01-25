امرأة تقتل زوجها بمساعدة ابنتها في تركيا

أنقرة(صدى):

كشفت الشرطة التركية تفاصيل جريمة مروعة كانت بطلتها الزوجة، وأحب الأبناء لقلب مالك إحدى شركات النسيج ويدعي ألبر بالجا؛ حيث أقدمت المرأة بمساعدة ابنتها على إطلاق الرصاص على رأس زوجها، وتغطية جثمانه بالإسمنت بأحد الآبار الموجودة في شركته.

وحدثت الجريمة البشعة في إحدى ورشات النسيج بمنطقة افجلار بمدينة إسطنبول التركية، بعدما وصلت موظفتان بالشركة إلى مقر عملهما، ولاحظتا تغيّرًا في أماكن الأشياء والأدوات في الطابق السفلي.

وحاولت الموظفتان إعادة ترتيب المكان، حتى رفعتا غطاء البئر المتواجدة بالمكان لوضع بعض الأشياء فيه، ولكنهما تفاجأتا بوجود جسد مغطى بالإسمنت.

واتصلت العاملتان بالشرطة وأبلغتا عن عثورهما على جثة، وبعد أن حضرت القوة الأمنية تبيَّن أن القتيل هو مالك الشركة ألبر بالجا 40 عامًا.

واكتشفت الشرطة من خلال التحقيقات أنَّ الرجل قتل بطلقات نارية في رأسه، ثم غُطي بالإسمنت لكي تدفن الجثة ولا تظهر، وهو ما اضطرها لسماع شهادة كافة العاملين بالمكان وفقًا لموقع ” حرييت التركي.