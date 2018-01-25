” الشباب والرياضة العراقية ” ترفع حالة الاستعداد لاستقلال الأخضر

نواف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، عن رفع حالة الاستعداد لمباراة الأخضر السعودي والمنتخب العراقي الشقيق في ملعب البصرة الدولي، نهاية الشهر القادم.

ويأتي ذلك في إطار مساعي العراق لرفع الحظر الكلي عن الملاعب الرياضية والاحتفاء بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقال مستشار وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة في العراق حسن الحسناوي في بيان اليوم الخميس، إن الاحتفالية التي ستقام يوم 27 فبراير المقبل على ملعب البصرة الدولي، سيحضرها شخصيات رياضية وثقافية مهمة، مبيناً إن هناك لجنةً تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح هذه المباراة لوجستياً وإعلامياً وفنياً.

وأكد مستشار وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة أن المباراة بمثابة رسالةٍ إلى العالم مفادها أن العراق قادر على تنظيم البطولات والمباريات على أرضه، بمستوى عال، فضلا عن إظهار صورة الجمهور المحب للرياضة، مستطرداً، لقد هيأنا كل الامور اللوجستية، وهناك خطة أيضا لدخول الجمهورإلى الملعب بانسيابية عالية، إضافة إلى استقبال الشخصيات المهمة، وقد قدمت الوزارة دعوات إلى الرياضيين والإعلاميين العرب لحضور المباراة.