ضبط عصابة إيواء وتشغيل الخادمات الآسيويات بالأجر اليومي في الجبيل

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة محافظة الجبيل، في ضبط عصابة من الجنسية الآسيوية، درجت على مساعدة العاملات المنزليات على الهروب من كفلائهم.

وأوضح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية التقيب محمد بن فهد الدريهم، أنه في إطار ما تقوم به شرطة محافظة الجبيل من حملات أمنية شملت عدداً من المواقع المختلفة بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن الحملة قادت لضبط عددٍ من مخالفي الإقامة والكشف عن عمالةٍ يمتهنون تهريب وإيواء الخادمات وتشغيلهن بالأجر اليومي، وذلك بإحدى الشقق السكنية، والذي نتج عنه القبض على خمسة وافدين؛ ثلاث نساء، ورجلين، وجميعهم من الجنسية الآسيوية، وتم استكمال الإجراءات الأولية بحقهم وبعثهم إلى جهة الاختصاص.