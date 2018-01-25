الإعلام: ضبط مكتبات ومراكز خدمات مخالفة لنظام حقوق المؤلف

علي القحطاني (صدى):

أوقفت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام ممثلةً بفريق من إدارة الرقابة والتفتيش وبقيادة مديرها الأستاذ، عبدالله النفيسه، وبتوجيه من مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف الأستاذ، طارق المهيزع، اليوم، الأربعاء، مجموعة من مراكز خدمات الطالب والمكتبات الذين يقومون بمزاولة نشاط مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف من نسخ وطباعة بعض الكتب التعليمية لدور نشر عالمية مشهورة بحي الملز .

ويذكر أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تسعى جاهدة لمحاربة كل مايمس حقوق المؤلف وحماية نظامه مؤكدة أن هذا النشاط مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف.