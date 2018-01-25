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إدارة المجمعة التعليمية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

إدارة المجمعة التعليمية تعلن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة مجموعة من الوظائف الشاغرة ، بمسمى حارس وحارسة على المرتبتين ٣١ / ٣٢ وموزعة حسب الاحتياج في القطاعات التابعة للإدارة .

ويحتاج قطاع الشرق وظيفتين لحارسة أمن ، وفي قطاع الشمال 3 وظائف لحارسة أمن ، ووظيفتين حارسة أمن في قطاع الجنوب ، وفي قطاع الوسط بعدد ٩ وظائف حارسة أمن و١٤ وظيفة بمسمى حارس مدرسة .

وأوضحت الإدارة شروط المتقدمين من الجنسين ، حيث يجب أن يكون سعودي الجنسية ، مع إرفاق صورة للهوية الوطنية سارية المفعول ، فضلًا عن إجادة القراءة والكتابة وألا يزيد المؤهل عن الشهادة الثانوية والقدرة على القيام بمهام الوظيفة ، وإرفاق ما يثبت السكن بالمحافظة .

واشترطت الإدارة أيضًا ألا يقل عمر المتقدم لمدارس البنات عن 30 سنة، و20 سنة لمدارس البنين ، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ، بالإضافة إلى حسن السيرة وتجاوز الفحص الطبي وتحليل السموم وسلامة الحواس .

ولفتت إلى أنه يجب ألا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية ، مع اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة ، وأخيراً شرط التسجيل في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد ” .

وأضافت إدارة تعليم المجمعة الفترة من يوم ١١ /٥ / ١٤٣٩ حتى ٢٢ /٥ / ١٤٣٩هـ ، موعداً للتقديم عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وأكدت إنه لن يُنظر إلى أي طلب سابق للتعيين .

 


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