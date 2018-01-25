بالفيديو والصور.. الثلوج تغطي جبل اللوز في تبوك
شهدت المناطق المرتفعة غرب تبوك وخاصة جبال اللوز تساقط للثلوج مساء اليوم الخميس، مع هطول أمطار على غرب تبوك وخاصة علقان والظهر والزيته وشريف معطية والمراكز القريبة من محافظة حقل.
واكتست جبال اللوز باللون الأبيض، فيما وثق عدد من زوار جبال اللوز هذه الثلوج التي تحط رحاها للمرة الثانية هذا العام؛ حيث تساقطت الثلوج قبل ما يقارب الشهر لتعود هذا اليوم.
وسجلت درجات الحرارة اليوم، انخفاضًا ملموسًا ولم تمنع الأجواء الباردة الأهالي من الخروج وتوثيق تواجدهم في هذه المواقع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41806 ] نشر منذ 3 ساعات
يكون خير ,,
,, اللهم اجعله خير ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7487 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله . شــي جميــل جـــداً .😍❄️🌨❄️😍.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41806 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي انتبهوا من هطول بطون الاوديه ,,
,, هطول بطون الاوديه خطير باالمره ,,
زائر[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 53 دقيقة
ترحيب حار بهطول الثلوج علي شمال تبوك وضواحيها التي يصاحبها بعض الامراض الشتويه ولكن ينتج عنها انهار خير وبركه كما يحدث في قارة اوروبا .