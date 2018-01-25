بالفيديو والصور.. الثلوج تغطي جبل اللوز في تبوك

محمود البلوي(صدى):

شهدت المناطق المرتفعة غرب تبوك وخاصة جبال اللوز تساقط للثلوج مساء اليوم الخميس، مع هطول أمطار على غرب تبوك وخاصة علقان والظهر والزيته وشريف معطية والمراكز القريبة من محافظة حقل.

واكتست جبال اللوز باللون الأبيض، فيما وثق عدد من زوار جبال اللوز هذه الثلوج التي تحط رحاها للمرة الثانية هذا العام؛ حيث تساقطت الثلوج قبل ما يقارب الشهر لتعود هذا اليوم.

وسجلت درجات الحرارة اليوم، انخفاضًا ملموسًا ولم تمنع الأجواء الباردة الأهالي من الخروج وتوثيق تواجدهم في هذه المواقع.