بالصور.. الشباب يتأهل على حساب الخليج بثلاثية

ماجد محمد - تصوير محمد السعران(صدى):

تأهل نادي الشباب إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بعد انتهاء لقاء اليوم الخميس أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، في ختام الدور السادس عشر من بطولة الكأس .

وسجل الهدف الأول للشباب يوسف خميس في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول ، فيما سدد محمد بن يطو الهدف الثاني في الدقيقة الـ45 من المباراة ، ليسدد هتان باهبري الهدف الثالث في الدقيقة الـ 87 من نهاية الشوط الثاني ، ولصالح الخليج سجل متعب النجراني هدف الفريق الوحيد في الدقيقة الـ22 من الشوط الأول .