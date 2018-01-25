أمانة مكة: إحباط إقامة مخطط بطريقة غير نظامية في الوسيعة

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الخميس من إحباط عملية إقامة مخطط عشوائي شمال شرقي مكة المكرمة، حاول القائمون عليه إنشاء مخطط بطريقة غير نظامية.

وكانت الأمانة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، قد تمكنت من إزالة تعديات قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 3000 متر مربع، في منطقة الوسيعة الواقعة بين النوارية والجعرانة شمال شرق مكة المكرمة.

وقال مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إن الإزالة تمت بتوجيهات وإشراف من رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد عبدالله سندي؛ حيث تم تشكيل لجنة، وتم التنسيق مع شعبة الضبط الإداري بإعداد خطة أمنية بمشاركة عدة جهات.

وأشار إلى أن التعديات كانت في منطقة الوسيعة الواقعة بين الجعرانة والنوارية؛ حيث تمت إزالة حوشين بمساحات شاسعة تتجاوز 3000 متر مربع، وبداخلها غرف شعبية.