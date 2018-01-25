9 حقائق تميّز ذوات الصدر الصغير عن غيرهن
توجد 9 حقائق تميّز ذوات الصدر الصغير عن غيرهن، وهي:
1- أكثر جاذبية: تعتبر كثيرات رمزاً للجاذبية على الرغم من أنّ لديهن صدورًا صغيرة، مثل ميليا كونيس، أوليفيا وايلد، كامرون دياز، كيت موس وغوينث بالترو.
2- الرجال الجديون يفضلونها: أثبتت دراسة أجراها اختصاصيون في علم النفس أن الرجال الذين ينجذبون إلى المرأة ذات الصدر الكبير يكونون في العادة فاشلون.
3- الرجل السمين يفضل الصدر الصغير: وفي سياق الدراسة ذاتها، أراد الباحثون التأكد من الاعتقاد السائد بأن حجم الصدر إشارة إلى تخزين الدهون. ووجدوا في الواقع أن الرجل السمين نسبياً أكثر انجذاباً إلى المرأة ذات الصدر الكبير.
4- صدرك مشدود وسيبقى كذلك إلى فترة طويلة: حسب ما يقول اختصاصيو الصحة فإن ارتداء الصدرية يمنع نمو الأنسجة العضلية، ولكن هذه ليست مشكلتك لأنك لن تحتاجي بالضرورة إلى ارتداء صدرية: إن صدرك الصغير سيبدو مشدواً من دون مساعدة.
5- سوف تبدين أصغر عمراً.
6- تستفيدين من فصل الصيف أكثر ما يمكن.
7- يمكنك الوقوف بشكل أفضل.
8- يجنبك المشاكل الصحية.
9- يمكنك لبس القمصان بدون مشاكل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 3 ساعات
احلفي
برق[ عدد التعليقات: 11477 ] نشر منذ 1 ساعة
وكلن فيه خير الكبير والصغير
لكن هو وينه ؟ عينوته ؟ 😥😥😥😥
البــــــــــــرقاوي[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة
اكييييييد مابعد الصدر الصغير اللي راااااكز تقل خوخه
ماهو باللي تقل بقره وديوسها تقل صميل
لابوها من حرمه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7487 ] نشر منذ 38 دقيقة
هههههههه.هههههههه.هههههههه.هههههههه.
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أكثر جاذبية: غـــــــــير صحـــــــــيح .
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الرجال الجديون يفضلونها: غـــير صحـــيح .
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الرجل السمين يفضل الصدر الصغير: مَعتِـقِــــــد .
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صدرك مشدود وسيبقى كذلك إلى فترة طويلة: إذا توقفتي عن ألكبسه وألحلا .
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سوف تبدين أصغر عمراً . : مَـــــهوب أكـــــــــــــــيد .
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تستفيدين من فصل الصيف أكثر ما يمكن. : لــــــــــيه قـولوا لــــــــــيه .
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يمكنك الوقوف بشكل أفضل . : حتى ذوات الصدر ألكبير يمكنهن ذلك لأن عندهن توازن .
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يجنبك المشاكل الصحية . : غــــــير صحــــــيح .
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يمكنك لبس القمصان بدون مشاكل . : حتى ذوات الصدر ألكبير يمكنهن ذلك .
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خُــلاصَـــة ألقــــول شــــمام فــــي نهـــديه غـايــة مُنيَــــــــــــتي .🍈🍈.😍😊.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 21 دقيقة
راعي سألتك سؤال خطيررر ومارديت … 😎