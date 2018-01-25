أماني الغامدي(صدى):

توجد 9 حقائق تميّز ذوات الصدر الصغير عن غيرهن، وهي:

1- أكثر جاذبية: تعتبر كثيرات رمزاً للجاذبية على الرغم من أنّ لديهن صدورًا صغيرة، مثل ميليا كونيس، أوليفيا وايلد، كامرون دياز، كيت موس وغوينث بالترو.

2- الرجال الجديون يفضلونها: أثبتت دراسة أجراها اختصاصيون في علم النفس أن الرجال الذين ينجذبون إلى المرأة ذات الصدر الكبير يكونون في العادة فاشلون.

3- الرجل السمين يفضل الصدر الصغير: وفي سياق الدراسة ذاتها، أراد الباحثون التأكد من الاعتقاد السائد بأن حجم الصدر إشارة إلى تخزين الدهون. ووجدوا في الواقع أن الرجل السمين نسبياً أكثر انجذاباً إلى المرأة ذات الصدر الكبير.

4- صدرك مشدود وسيبقى كذلك إلى فترة طويلة: حسب ما يقول اختصاصيو الصحة فإن ارتداء الصدرية يمنع نمو الأنسجة العضلية، ولكن هذه ليست مشكلتك لأنك لن تحتاجي بالضرورة إلى ارتداء صدرية: إن صدرك الصغير سيبدو مشدواً من دون مساعدة.

5- سوف تبدين أصغر عمراً.

6- تستفيدين من فصل الصيف أكثر ما يمكن.

7- يمكنك الوقوف بشكل أفضل.

8- يجنبك المشاكل الصحية.

9- يمكنك لبس القمصان بدون مشاكل.