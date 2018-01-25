بالصور.. قوة الأمن الخاصة الثانية بمكة تنفذ السير الطويل لوحداتها بـ ” ذهبان جدة “

نايف السالم(صدى):

أعلنت قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع السير الطويل بميادين الرماية بذهبان شمال محافظة جدة، بكامل العتاد والتجهيزات يتقدمهم قادة الكتائب ومديرو الإدارات والضباط والأفراد .

وقالت شعبة العلاقات والإعلام بقوة الأمن الخاصة الثانية، إن مشروع السير الطويل يهدف لقياس قوة التحمل ومستوى اللياقة للمسافات الطويلة وتحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوة لمباشرة أي نوع من المهام وخاصة التي تتطلب الجهد البدني العالي .

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تدريبية عالية الكفاءة يتضمنها البرنامج التدريبي المعد للقوات الأمن الخاصة وقد أكمل جميع المشاركين السير بلياقة عالية وضمن الوقت المحدد لذلك.