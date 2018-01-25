بالصور.. ﻻعب ايفرتون الانجليزي يعلن بيع سيارته BMW i8 الهجينة

لندن(صدى):

قرر لاعب ايفرتون الانجليزي واين روني بيع سيارته الهجينة الألمانية الرياضية, وهي سيارة BMW i8 ولم تقطع هذه السيارة سوى مسافة 12.773 كم فقط وتأتي السيارة بعجلات ألومنيوم وتبطين خاص للسقف ومقاعد كهربائية وبخاصية التسخين ومصابيح أمامية LED وشاشة مستقلة واضاءة داخلية ونظام صوتي هارمان كاردون وباقة Pure Impulse Design وتجهيزات أخرى عديدة.

وتأتي السيارة بفرش جلدي داخلي كامل ولون أزرق خارجي ولون فضي معدني أيونيك. ويأتي ذلك تماشياً مع الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية في بريطانيا وتنامي البحث عنها على الانترنت بنسبة 56% مقارنة بالعام 2016 وتطور البحث في السيارات الهجينة بنسبة 50%.