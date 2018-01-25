خادم الحرمين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الصباح

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ عبدالله المبارك الحمد الصباح.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله المبارك الحمد الصباح – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم وللشعب الكويتي الشقيق ولأسرة الفقيد ، بأحر التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .