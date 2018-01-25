بالصور.. الفريق الرويلي يطلع على الاستعدادات لمعرض ” أفد 2018 “

نايف السالم(صدى):

زار نائب رئيس هيئة الأركان العامة المشرف العام على معرض القوات المسلحة الرابع لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” الفريق الركن فياض حامد الرويلي، الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بالرياض اليوم الخميس، بهدف الاطلاع على الجهود والترتيبات الخاصة بمعرض ” أفد 2018 ” الذي تنطلق فعالياته في 25 فبراير القادم.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة أن الغرض من الزيارة هو الإشراف على أعمال المعرض واستعراض جهود الجهات المشاركة، مبيناً أن المعرض في نسخته الرابعة يهدف إلى توطين ودعم التصنيع المحلي وتطوير مساهمة الشركات المحلية في قطاع الصناعة لرفع مستوى الصناعة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحفيز القطاع الصناعي للمساهمة في تصنيع المواد وقطع الغيار محلياً وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد عليها.

وأشاد الفريق الرويلي بجهود القائمين على المعرض مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، والمساهمة بشكل حقيقي لدعم التصنيع المحلي من خلال إتاحة وعرض الفرص أمام المصنعين المحليين.