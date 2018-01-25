  • الخميس 25

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” كلنا أمن ” يوضح طريقة إرسال صورة من المخالفات المرورية

” كلنا أمن ” يوضح طريقة إرسال صورة من المخالفات المرورية

” كلنا أمن ” يوضح طريقة إرسال صورة من المخالفات المرورية
حمود العنزي(صدى):

أوضح الحساب الرسمي لـ ” كلنا أمن ” ، أن إرسال صورة من المخالفات المرورية عبر ” تويتر ” ، لا تعني تقديم بلاغ رسمي، مشيرًا إلى اتباع الخطوات الصحيحة لإيصال البلاغ لمراكز العمليات.

وقال ” كلنا أمن ” عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع نشر ” انفوجراف ” ، ” إرسال صورة المخالفات المرورية عبر حساب كلنا أمن في تويتر لا تعني تقديم بلاغ رسمي، يرجى اتباع الخطوات الصحيحة لإيصال البلاغ لمراكز العمليات ” .


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 58 دقيقة

شي طيب

[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 57 دقيقة

اهم شي مهوب اي واحد ياخذ الصورة المفروض بس العسكري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *