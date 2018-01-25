” كلنا أمن ” يوضح طريقة إرسال صورة من المخالفات المرورية
أوضح الحساب الرسمي لـ ” كلنا أمن ” ، أن إرسال صورة من المخالفات المرورية عبر ” تويتر ” ، لا تعني تقديم بلاغ رسمي، مشيرًا إلى اتباع الخطوات الصحيحة لإيصال البلاغ لمراكز العمليات.
وقال ” كلنا أمن ” عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع نشر ” انفوجراف ” ، ” إرسال صورة المخالفات المرورية عبر حساب كلنا أمن في تويتر لا تعني تقديم بلاغ رسمي، يرجى اتباع الخطوات الصحيحة لإيصال البلاغ لمراكز العمليات ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41799 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 58 دقيقة
شي طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 57 دقيقة
اهم شي مهوب اي واحد ياخذ الصورة المفروض بس العسكري