البنوك تبدأ صرف شيكات ” بن لادن ” المستحقة

حمود العنزي (صدى):

عاود البنك المعتمد لدى مجموعة شركات ” بن لادن ” ، صرف شيكات المجموعة ، بعدما تعذر صرفها في وقت سابق لملاكها ، رغم استيفائها لكافة المتطلبات النظامية .

وبلغت قيمة الشيكات المستحقة للصرف أكثر من 30 ألف ريال ، يتم صرفها عن طريق الفروع ، فيما تصرف الشيكات التي تقل عن هذا المبلغ من خلال موظفي البنك الذين باشروا أعمالهم في المجموعة .

ويأتي ذلك على هامش تأكيد المجموعة على استمراريتها كشركة خاصة لها شركاء ، تواصل أعمالها مع الحكومة التي تتضمن مشاريع الحرمين الشريفين ، مع توضيح بإمكانية تنازل بعض الشركاء عن حصصهم لصالح الحكومة في مقابل استحقاقات قائمة .