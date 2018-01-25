البنوك تبدأ صرف شيكات ” بن لادن ” المستحقة
عاود البنك المعتمد لدى مجموعة شركات ” بن لادن ” ، صرف شيكات المجموعة ، بعدما تعذر صرفها في وقت سابق لملاكها ، رغم استيفائها لكافة المتطلبات النظامية .
وبلغت قيمة الشيكات المستحقة للصرف أكثر من 30 ألف ريال ، يتم صرفها عن طريق الفروع ، فيما تصرف الشيكات التي تقل عن هذا المبلغ من خلال موظفي البنك الذين باشروا أعمالهم في المجموعة .
ويأتي ذلك على هامش تأكيد المجموعة على استمراريتها كشركة خاصة لها شركاء ، تواصل أعمالها مع الحكومة التي تتضمن مشاريع الحرمين الشريفين ، مع توضيح بإمكانية تنازل بعض الشركاء عن حصصهم لصالح الحكومة في مقابل استحقاقات قائمة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسهل الامور