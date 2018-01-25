اسم ” محمد ” يكتسح ألمانيا وبريطانيا

نورة الشهري (صدى):

انتشر اسم محمد بشكل سريع في ألمانيا، مما رجح خبراء لغويون بألمانيا، أن يصبح الاسم واحدا من الأسماء العشرة الأكثر شيوعا في البلاد، خلال ثلاث سنوات فقط.

وأرجعت جمعية اللغة الألمانية، سبب الانتشار الواسع لاسم محمد، إلى دخول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء إلى البلاد، سنة 2015، فضلا عن تزايد السكان.

وانتشر اسم محمد لافت بشكل سريع في ألمانيا، إذ انتقل من المركز الحادي والأربعين خلال 2015، إلى الرتبة 26 في العام 2016، ومن المرجح أن يواصل تقدمه، خلال السنوات المقبلة.

وفي بريطانيا أيضا، حل اسم محمد في المركز الثاني بين الأسماء الأكثر شيوعا، خلال العام 2017، بعد اسم أوليفر الذي حل في الصدارة.