تعليم جازان ينقل زوجة مرابط لمدرسة بجوار منزله

تركي السالم(صدى):

أنهى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي اليوم الخميس إجراءات نقل معلمة أصيب زوجها المرابط في الحد الجنوبي إلى أقرب مدرسة من سكنه للمساهمة في الإشراف على علاجه.

وقال الحكمي إن قرار نقل المعلمة جاء بتوجيه من وزير لتعليم الذي استجاب لمناشدة المرابط ” ولي حكمي ” بنقل زوجته المعلمة إلى مدرسة قريبة من منزله تقديراً من معاليه لبطولات المرابطين بالحد الجنوبي ولظروف الأسرة.

وأشار إلى أنه فور صدور التوجيه بدأت لجنة الظروف الخاصة برئاسة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي السهلي بالعمل وتوجيه المعلمة إلى ابتدائية المضايا بناءً على رغبتها لقربها من منزلها.