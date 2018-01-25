رئيسة وزراء بريطانيا تعلن صدمتها من تحرشات شابت حفلًا خيريًا

لندن(صدى):

أعربت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، عن صدمتها البالغة من تعرض مضيفات لتحرش جنسي في عشاء خيري مرموق في فندق في لندن.

وقالت ” تيريزا ماي ” على هامش مؤتمر دافوس: ” شعرت بالصدمة حين قرأت مقال صحيفة ” فاينانشل تايمز ” ، كنت أحسب أن هذا النوع من السلوك الذي يقوم على تسليع النساء قد أصبح من الماضي ” .

وأضافت: “لدينا الكثير من العمل، سأواصل العمل إلى أن نتمكن من القول إن النساء يُعاملن على قدم المساواة مع الرجال ” .

وكانت صحافيتان من ” فاينانشل تايمز ” دخلتا الحفل الذي نظّمه ” بريزيدنتس كلوب ” للرجال فقط في 18 يناير على أنهما مضيفتان، وهناك لاحظا إقدام رجال من المدعوين على التحرّش بالمضيفات ومضايقتهن، والتقطت الصحافية صورة من الحفل الذي جمع 360 شخصية من عالم السياسة والأعمال، و130 مضيفة كانت التعليمات الموجّهة إليهن تقضي أن يرتدين ملابس قصيرة سوداء مع ملابس داخلية متناسقة معها.