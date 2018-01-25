” الحلبي ” لصهره بن لادن: سأبقى على ” بيعتي ” وإن تزوجت بأخرى

كابول(صدى):

كشفت مصادر، طلب محمد عبد الله حسن أبو الخير، المعروف باسم ” عبد الله الحلبي ” صهر زعيم القاعدة، وأحد الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن، من والدة زوجته خديجة، استئذان زوجها بالزواج من امرأة أخرى عقب وفاة زوجته، مؤكدا عدم نكوثه ببيعته لـ ” بن لادن ” ، وسيبقى محتفظا بلقب عبد الله الحلبي الذي عرف به في التنظيم منذ مصاهرته.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا الطلب جاء عبر تواصل ” الحلبي ” مع بن لادن وزوجته، عن طريق المخاطبات والرسائل المكتوبة والمصورة، التي كانت تصلهم بصورة متتابعة، بمقر إقامتهم في باكستان عبر وسطاء محددين.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تجميد أمواله وممتلكاته بعد الكشف عن تحويله مئات الآلاف من الدولارات للتنظيم، إلى جانب اعتباره حلقة الوصل منذ منتصف التسعينيات، لتنظيم القاعدة فيما بين أفغانستان وإيران.