للمرة الأولى.. الإنتربول يسلم وزير عراقي مخفورًا إلى بغداد

بغداد(صدى):

تمكنت السلطات العراقية من تسلم وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني من قبل الإنتربول ، بعدما تم اعتقاله في بيروت خلال سبتمبر من العام الماضي ، وذلك اليوم الخميس ، بعد إدانته في قضايا فساد مالي .

ووفقًا لمصادر مقربة ، يعد ” السوداني ” أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورًا مع مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية ، موضحًا إنها المرة الأولى التي يستجيب فيها الإنتربول إلى طلب حكومي بهذا المستوى .

يذكر أن المحاكم العراقية قد أصدرت حكمًا غيابيًا عام 2012 ، بالسجن لمدة 7 سنوات على الوزير الأسبق لإدانته بقضايا فساد إدارية ومالية .