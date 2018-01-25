” ترامب ” يتوعد للفلسطينيين في حال رفضوا التصالح مع إسرائيل
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا إلى الفلسطينيين بحجب المساعدات عنهم ، في حال ايتمروا في رفض خوض محادثات سلام مع إسرائيل .
وأشار ” ترامب ” إلى أن الفلسطينيين تعاملوا بازدراء مع الولايات المتحدة ، برفضهم الاجتماع مع مايك بنس نائبه ، خلال زيارته الأخيرة خلال الفترة الماضية .
وجاء ذلك بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة
وش بيسوي هو وقف الدعم لهم واعترف بسرائيل يعني مابقى شي يسويه