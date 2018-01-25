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” ترامب ” يتوعد للفلسطينيين في حال رفضوا التصالح مع إسرائيل

” ترامب ” يتوعد للفلسطينيين في حال رفضوا التصالح مع إسرائيل
واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا إلى الفلسطينيين بحجب المساعدات عنهم ، في حال ايتمروا في رفض خوض محادثات سلام مع إسرائيل .

وأشار ” ترامب ” إلى أن الفلسطينيين تعاملوا بازدراء مع الولايات المتحدة ، برفضهم الاجتماع مع مايك بنس نائبه ، خلال زيارته الأخيرة خلال الفترة الماضية .

وجاء ذلك بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة

وش بيسوي هو وقف الدعم لهم واعترف بسرائيل يعني مابقى شي يسويه

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