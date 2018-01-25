” ترامب ” يتوعد للفلسطينيين في حال رفضوا التصالح مع إسرائيل

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا إلى الفلسطينيين بحجب المساعدات عنهم ، في حال ايتمروا في رفض خوض محادثات سلام مع إسرائيل .

وأشار ” ترامب ” إلى أن الفلسطينيين تعاملوا بازدراء مع الولايات المتحدة ، برفضهم الاجتماع مع مايك بنس نائبه ، خلال زيارته الأخيرة خلال الفترة الماضية .

وجاء ذلك بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس .