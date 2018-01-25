” المغامسي ” يقدم الشكر لـ ” الشريان ” على برنامج ” مع القرآن “

نايف السالم(صدى):

قدم إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي، عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” شكرة إلي هيئة الإذاعة والتلفزيون قائلًا: ” ‏أشكر سعادة الأستاذ القدير دَاوُودَ الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على ما وجدته خلال استقباله لي في مكتبه من حرص تام على برنامج (مع القرآن) ” .

وأضاف: ” فِي حديث سعادته ما يؤكد حرص المسؤولين في وزارة الإعلام على كل ما ينفع المشاهد ويُذْكي قيمَ الشريعة في النفوس ” .

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان خلال استقباله المغامسي اليوم عن اعتزاز القناة السعودية بوجود برنامجه ” مع القرآن ” على شاشتها، مؤكدًا للشيخ صالح بأن الهيئة تنوي تصوير حلقات جديدة من البرنامج الذي يحقق نسب مشاهدات عالية لعرضه طيلة أيام السنة، مؤكداً تمسك الهيئة بالبرنامج.

بدوره رحب الشيخ المغامسي باستمرار التعاون مع القناة السعودية، وطلب أن يجري تصوير البرنامج في أحد مساجد الرياض من التي تتسع لأعداد كبيرة لإتاحة الفرصة للمزيد لحضور دروسه القيمة.