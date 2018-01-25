توقعات الأرصاد لطقس غدا في المملكة

محمود البلوي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق كل من ” تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، و تشمل السواحل منها.، غدا الجمعة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ” جبال اللوز وعلقان ” ، كذلك على الاطراف الشمالية للمملكة ” القريات، وطريف ” يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، والشمالية الغربية للمملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة.