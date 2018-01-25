توقعات الأرصاد لطقس غدا في المملكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق كل من ” تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، و تشمل السواحل منها.، غدا الجمعة.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ” جبال اللوز وعلقان ” ، كذلك على الاطراف الشمالية للمملكة ” القريات، وطريف ” يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، والشمالية الغربية للمملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة
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