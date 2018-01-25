بالصور.. تعليم مكة تحتفي بتقاعد منسوبي الرواتب

سعيد العجل(صدى):

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة بقاعة مكة الكبرى بتقاعد عدد من منسوبي الرواتب وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية طلال الحربي والمساعد للشؤون المدرسية محمد المدخلي ومدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ ابراهيم عسيري ومدير إدارة الموارد البشرية الاستاذ محمد المحمدي وعدد من مديري الادارات والاقسام ومنسوبي قسم الرواتب السابقين .

والمحتفى بهم كل من :

١- الاستاذ/مطلق عِوَض المحمادي

٢- الاستاذ/ شعيب عبدالله سمداني

٣- الاستاذ/ عبدالخالق الصبحي

٤- الاستاذ/ منصور عايض الحارثي

وثمّن المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي الجهود التي بذلها المتقاعدين طيلة فترة عملهم، مؤكداً أن إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة دأبت على تكريم وتقدير كل أبنائها المخلصين سواء أثناء عملهم أو بعده، وما هذا الحفل إلا إمتداداً للوفاء، واستشعاراً لجهود جميع الزملاء وخصوصاً الذين ترجلوا عن المسؤولية، داعياً الله لهم بدوام الصحة والسعادة

وفي ختام الحفل قام الزملاء بتقديم الهدايا التذكارية والدروع والجوائز للمتقاعدين والتقاط الصور التذكارية معهم.