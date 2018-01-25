رئيس طهران يعرض تفاصيل مثيرة عن فساد المسؤولين بإيران

طهران(صدى):

أكد رئيس بلدية طهران، محمد علي النجفي، على تغلغل الفساد داخل مختلف المؤسسات الإدارية بالعاصمة طهران في إيران، مشيرًا إلى أنَّ هذا الملف لن يخضع للتحقيق بسبب قرب المتورطين فيه من السلطة.

وقال رئيس بلدية طهران محمد علي النجفي: الفساد استشرى في بلدية طهران خاصة في الهيكل الإداري أنَّ الفساد لن ينتهي في إيران نظرًا لسلبية وإهمال المجتمع، وقرب المتورطين من السلطة.

واتهم النجفي، الذي انتخب رئيسًا لمجلس مدينة طهران في سبتمبر الماضي، سلفه محمد باقر قاليباف، بإنفاق المليارات على استثمارات وهمية، إضافة لتعيينه 13 ألف شخص دون وجه حق.

وأضاف : الفساد صار أمرًا شائعًا في الهيكل الإداري والسياسي في إيران فالسلطة هي المسؤولة عن الفساد المنظَّم على مختلف مستويات المجتمع.