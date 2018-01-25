نجل الرئيس اليمني الراحل يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

فهمي محمد(صدى):

استقبل أحمد علي صالح نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وقدم ” بوغدانوف ” ، تعازيه في مقتل ” صالح ” مؤكدًا أن ” اغتيال صالح، كان خطأ فادحًا من قبل الحوثيين، ومثل خسارة كبيرة وانتكاسة لجهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وقاد الأوضاع في البلد إلى مزيد من التعقيدي ” ، مشيرًا إلى أن روسيا تبذل جهودًا حثيثة لوقف الانتهاكات وإطلاق المعتقلين من قيادات المؤتمر وأسرة الزعيم صالح.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن ” علاقة روسيا الاتحادية بالمؤتمر الشعبي العام كانت متميزة على الدوام ” ، متمنيًا أن يتجاوز الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام هذه المحنة ليعود الأمن والاستقرار.

من جانبه، أشاد أحمد علي صالح، بالدور الذي لعبته روسيا في الأزمة اليمنية، ودعمها الكامل للمسار السياسي لحل الأزمة، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني المتفاقمة منذ ثلاثة أعوام.