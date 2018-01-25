محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ
أعلن محافظ مدينة تعز اليمنية أمين أحمد محمود، إن الجيش الوطني على وشك تنفيذ عملية عسكرية واسعة ومدعومة من قبل قوات التحالف لتحرير المحافظة .
وأشار ” محمود ” إلى أن كابوس الإرهاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ، حيث فجر جديد ومستقبل مشرق ينتظر اليمن ، ليليق بالتضحيات، قائلًا ” الطموح في طريقه إلى الشروق ” .
ودعا محافظ تعز، أبناء المنطقة المتواجدين بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الجيش الوطني خلال العملية العسكرية .
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