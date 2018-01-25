محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ

فهمي محمد(صدى):

أعلن محافظ مدينة تعز اليمنية أمين أحمد محمود، إن الجيش الوطني على وشك تنفيذ عملية عسكرية واسعة ومدعومة من قبل قوات التحالف لتحرير المحافظة .

وأشار ” محمود ” إلى أن كابوس الإرهاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ، حيث فجر جديد ومستقبل مشرق ينتظر اليمن ، ليليق بالتضحيات، قائلًا ” الطموح في طريقه إلى الشروق ” .

ودعا محافظ تعز، أبناء المنطقة المتواجدين بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الجيش الوطني خلال العملية العسكرية .