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محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ

محافظ تعز: كابوس الإرهاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ
فهمي محمد(صدى):

أعلن محافظ مدينة تعز اليمنية أمين أحمد محمود، إن الجيش الوطني على وشك تنفيذ عملية عسكرية واسعة ومدعومة من قبل قوات التحالف لتحرير المحافظة .

وأشار ” محمود ” إلى أن كابوس الإرهاب الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ، حيث فجر جديد ومستقبل مشرق ينتظر اليمن ، ليليق بالتضحيات، قائلًا ” الطموح في طريقه إلى الشروق ” .

ودعا محافظ تعز، أبناء المنطقة المتواجدين بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الجيش الوطني خلال العملية العسكرية .


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