رئاسة شؤون الحرمين: حسابات ” السديس ” على تويتر وهمية

علي القحطاني (صدى):

أوضح المستشار أحمد بن محمد المنصوري المتحدث الرسمي مدير العلاقات العامة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، إن الحساب المتداول لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مزيف وليس حقيقي .

وأشار الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين إلى أن المعلومات المتواجدة عليه غير صحيحة ، موضحة إنه يمكن الحصول على المعلومات الرسمية عبر موقع الرئاسة على الشبكة العالمية للمعلومات www.gph.gov.sa أو حساب الرئاسة على تويتر ReasahAlharmain .