  • الخميس 25

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. رئاسة شؤون الحرمين: حسابات ” السديس ” على تويتر وهمية

رئاسة شؤون الحرمين: حسابات ” السديس ” على تويتر وهمية

رئاسة شؤون الحرمين: حسابات ” السديس ” على تويتر وهمية
علي القحطاني (صدى):

أوضح المستشار أحمد بن محمد المنصوري المتحدث الرسمي مدير العلاقات العامة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، إن الحساب المتداول لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مزيف وليس حقيقي .

وأشار الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين إلى أن المعلومات المتواجدة عليه غير صحيحة ، موضحة إنه يمكن الحصول على المعلومات الرسمية عبر موقع الرئاسة على الشبكة العالمية للمعلومات www.gph.gov.sa أو حساب الرئاسة على تويتر ReasahAlharmain .

 

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 2 ساعتين

ه*

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *