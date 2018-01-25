أكاديمية الأهلي تحصل على شهادة الأيزو 9001

نواف السالم(صدى):

حصلت أكاديمية النادي الأهلي السعودي على شهادة الأيزو 9001 كأول أكاديمية رياضية لكرة القدم في منطقة الخليج العربي تحصل على شهادة تطبيق معايير الجودة العالمية .

ومنحت الشهادة نظير مطابقة نظام العمل الفني والإداري للأكاديمية للمواصفات العالمية، ليضاف إلى الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها في 2005، من جوائز وبطولات وتخريجها لعدد كبير من اللاعبين السعوديين المشاركين حاليا في أندية الدوري السعودي للمحترفين والمنتخبات السعودية بمختلف درجاتها السنية، الذي فاق عددهم 50 لاعبًا.