ريال مدريد يعلن شروط رحيل رونالدو

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ريال مدريد، أنه لن يقف عقبة في طريق رغبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الانتقال إلي صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف النادي ” الملكي ” ، عن شروطه في الانتقال، حيث إذ أنه لن يسمح لرونالدو بمغادرة الفريق إلا إذ نجح في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وألمحت إدارة ريال مدريد، أنها تحتفظ بخيار بديل لرونالدو في حال فشلت في التفاوض على الحصول على خدمات نيمار في ظل إصرار رئيس باريس سان جيرمان، على الاحتفاظ باللاعب البرازيلي.