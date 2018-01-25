شاهد.. ركوب المواطنين فوق سيارات دوريات المرور

سعيد العجل(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح ركوب المواطنين فوق سيارات دوريات المرور في مزاين للإبل على الرمحية، والتي تبعد 120 كيلو شمال الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، تجمع لعدد غفير من المواطنين وقيامهم بالركوب أعلي سيارات دوريات المرور، وإعاقة حركة سيرها تمامًا.

واستنكر النشطاء ما شوهد في الفيديو، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة، بينما طالب البعض باحترام عمل الدوريات وتسهيل مهامهم.