شاهد.. ركوب المواطنين فوق سيارات دوريات المرور
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح ركوب المواطنين فوق سيارات دوريات المرور في مزاين للإبل على الرمحية، والتي تبعد 120 كيلو شمال الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو، تجمع لعدد غفير من المواطنين وقيامهم بالركوب أعلي سيارات دوريات المرور، وإعاقة حركة سيرها تمامًا.
واستنكر النشطاء ما شوهد في الفيديو، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة، بينما طالب البعض باحترام عمل الدوريات وتسهيل مهامهم.
0زائر[ عدد التعليقات: 1101 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشرطه والمرور خدام للشعب الذي يدفع لهم معاشهم و رواتبهم الشهريه مع العلاوات و البدلات .
مواطن[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
البدو اساس همج مو غريبه عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة
0 زائر ليتك ماعلقت كان احسن لك
تعليق[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة
مابيفحطوا برضوا في مشاكل الناس فرحانه بمزاين الابل
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب احترام رجال الامن وسيارات الدوله
اقسم بالله لو يفلت الامن ان الشعب مايحصل خير من اكبر راس الى اصغر راس
لذالك يجب ان يكون للامن ودوريات الامن احترامها ويجب ان يحاسب كل من يخل با الامن
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة
مواطن تخسي وتعقب منتب مواطن البدو هم اهل القيم والشيم ياعديم المروءه والاخلاق
لو كان عندك اخلاق ماكنت سبيت عال كثيره
ذولا شباب طايش مثل ماانت وشكالك طائشين في كلامهم وبيعقلون ولا لهم الامن يعقلهم مثل غيرهم من الشباب الطايش في كل مكان
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كان عندك اخلاق ماكنت سبيت عالم كثيره
الواقع[ عدد التعليقات: 5675 ] نشر منذ 1 ساعة
نرجع ونقول التعليم لابد من القيام بدوره التربوي وبشكل مكثف لتخرج لنا أجيال راقية محترمة مؤدبة ولاكن لا حياة لمن تنادي مع الأسف وضع الفوضى وعدم الاحترام انتشر بين الشباب والبنات وعدم الاحساس بالوطنية وتقدير أجهزة أمن بلادهم ومن نشاهده في هذا الفديو دليل واضح ومحزن أن يصل الاستهتار إلى هذا الحد الهابط
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 42 دقيقة
ونعم في البدو اساس العرب واصل الشهامة
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 37 دقيقة
من امن العقوبة اساء الادب
alfahd42[ عدد التعليقات: 13883 ] نشر منذ 37 دقيقة
اذا المزاين بهذه الطريقه مانبيه يوقفونه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 30 دقيقة
زائر احس انك متخلف في كلمتك عذي
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذي