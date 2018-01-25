تجارة تبوك تنفذ جولات تفتيشية على محطات الوقود

واس(صدى):

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك جولات تفتيشية على محطات الوقود في المنطقة للتأكد من عدم وجود خلط في محتويات البنزين ودقة العدادات ومعايرتها.

وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن إغلاق عدد من مضخات الوقود الغير مطابقة للمواصفات التشغيلية بسبب وجود نقص في معايرة الوقود, كما تم ضبط مخالفة خلط في إحدى المحطات وتمت إحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها كقضية غش تجاري.

ووجه مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس سالم الوباري بتكثيف الجولات على المحطات والطرق السريعة للتأكد من سلامتها ومدى التزامها بالمواصفات التشغيلية اللازمة التي تحفظ للمستهلك كافة حقوقه, مؤكداً أن فرع الوزارة يعمل على تكثيف حملاته الرقابية خلال الفترة الصباحية والمسائية للقيام بكافة الأعمال التي تحفظ للمستهلك حقوقه على أكمل وجه .